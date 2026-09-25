Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Las Vegas Sands von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Las Vegas Sands-Aktien verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Las Vegas Sands-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Las Vegas Sands-Anteile letztlich bei 36.90 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Las Vegas Sands-Papier investiert hätte, hätte er nun 27.100 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38.65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’047.43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.74 Prozent zugenommen.
Am Markt war Las Vegas Sands jüngst 25.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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