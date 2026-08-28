Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: Hätte sich ein Investment in Las Vegas Sands vor 5 Jahren inzwischen gerechnet?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Las Vegas Sands-Investment gewesen.
Am 28.08.2021 wurde das Las Vegas Sands-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43.91 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.277 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 44.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.75 USD wert. Damit wäre die Investition 0.75 Prozent mehr wert.
Am Markt war Las Vegas Sands jüngst 29.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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