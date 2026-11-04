S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades L3Harris Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 291.12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.344 L3Harris Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.38 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 03.11.2026 auf 277.67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4.62 Prozent.

Alle L3Harris Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch