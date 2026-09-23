S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine L3Harris Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

L3Harris Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.452 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 108.43 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 22.09.2026 auf 239.89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.43 Prozent.

Der Marktwert von L3Harris Technologies betrug jüngst 45.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch