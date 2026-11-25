|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative L3Harris Technologies-Investition?
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 25.11.2016 wurde das L3Harris Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der L3Harris Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 104.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.954 L3Harris Technologies-Anteilen. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Anteile wären am 24.11.2026 246.28 USD wert, da der Schlussstand 258.08 USD betrug. Damit wäre die Investition 146.28 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu L3Harris Technologies
Analysen zu L3Harris Technologies
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.