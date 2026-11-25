Am 25.11.2016 wurde das L3Harris Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der L3Harris Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 104.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.954 L3Harris Technologies-Anteilen. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Anteile wären am 24.11.2026 246.28 USD wert, da der Schlussstand 258.08 USD betrug. Damit wäre die Investition 146.28 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch