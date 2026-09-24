S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kroger von vor einem Jahr angefallen

Die Kroger-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kroger-Anteile bei 65.55 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15.256 Kroger-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 879.33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12.07 Prozent.

Kroger wurde am Markt mit 34.55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch