S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Kroger-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67.98 USD. Bei einem Kroger-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.471 Kroger-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 86.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.51 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 86.07 USD entspricht einer negativen Performance von 13.93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Kroger eine Börsenbewertung in Höhe von 35.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch