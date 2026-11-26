Heute vor 3 Jahren wurden Kroger-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kroger-Papier bei 44.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22.635 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 69.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’580.58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 58.06 Prozent.

Insgesamt war Kroger zuletzt 41.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch