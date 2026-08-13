S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Kroger-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kroger-Papier bei 42.81 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Kroger-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.359 Kroger-Aktien. Die gehaltenen Kroger-Aktien wären am 12.08.2026 1’309.51 USD wert, da der Schlussstand 56.06 USD betrug. Mit einer Performance von +30.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Kroger-Wert an der Börse wurde auf 34.51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch