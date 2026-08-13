Kroger Aktie 945916 / US5010441013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kroger-Performance im Blick
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kroger gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Kroger-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kroger-Papier bei 42.81 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Kroger-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.359 Kroger-Aktien. Die gehaltenen Kroger-Aktien wären am 12.08.2026 1’309.51 USD wert, da der Schlussstand 56.06 USD betrug. Mit einer Performance von +30.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Kroger-Wert an der Börse wurde auf 34.51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kroger
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kroger-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.07.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.07.26
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kroger-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
26.06.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: Über diese Dividende können sich Kroger-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Kroger
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.