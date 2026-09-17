S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Kroger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kroger-Anteile bei 31.08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kroger-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.218 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 196.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.14 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 96.72 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Kroger bezifferte sich zuletzt auf 38.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch