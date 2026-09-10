S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kroger-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Kroger-Aktie betrug an diesem Tag 42.67 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Kroger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 234.357 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 56.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’227.09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.27 Prozent.

Der Kroger-Wert an der Börse wurde auf 34.97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch