S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Kroger-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kroger-Papier bei 31.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31.980 Kroger-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 2’017.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.76 Prozent angezogen.

Kroger wurde am Markt mit 35.92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch