Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Kraft Heinz Company-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.06 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Kraft Heinz Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.983 Kraft Heinz Company-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 670.53 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 04.09.2026 auf 24.85 USD belief. Mit einer Performance von -32.95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 29.47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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