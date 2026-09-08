S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die Kraft Heinz Company-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.06 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Kraft Heinz Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.983 Kraft Heinz Company-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 670.53 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 04.09.2026 auf 24.85 USD belief. Mit einer Performance von -32.95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 29.47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch