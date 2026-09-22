S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Kraft Heinz Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26.38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.791 Kraft Heinz Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.38 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 21.09.2026 auf 24.37 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 92.38 USD, was einer negativen Performance von 7.62 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Kraft Heinz Company einen Börsenwert von 28.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch