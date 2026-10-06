S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 267.738 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 21.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’847.39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41.53 Prozent.

Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 25.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch