S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kinder Morgan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 21.11 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Kinder Morgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 473.709 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 33.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’091.90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60.92 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan bezifferte sich zuletzt auf 74.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch