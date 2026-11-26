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|Profitabler Kinder Morgan-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Kinder Morgan-Papier statt. Zum Handelsende stand die Kinder Morgan-Aktie an diesem Tag bei 26.95 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Kinder Morgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.106 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 31.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’175.88 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17.59 Prozent.
Am Markt war Kinder Morgan jüngst 69.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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