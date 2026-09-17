Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Kinder Morgan eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.266 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 30.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192.54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92.54 Prozent.
Kinder Morgan war somit zuletzt am Markt 68.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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