Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Kinder Morgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28.30 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kinder Morgan-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 353.357 Kinder Morgan-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie auf 30.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’653.71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6.54 Prozent.
Jüngst verzeichnete Kinder Morgan eine Marktkapitalisierung von 67.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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