S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.09.2023 wurde die Kinder Morgan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 16.80 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Kinder Morgan-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 595.238 Kinder Morgan-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18’696.43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86.96 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich jüngst auf 71.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch