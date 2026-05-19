Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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19.05.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Kimco Realty-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurde das Kimco Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27.17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.681 Kimco Realty-Papiere. Die gehaltenen Kimco Realty-Anteile wären am 18.05.2026 86.38 USD wert, da der Schlussstand 23.47 USD betrug. Mit einer Performance von -13.62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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