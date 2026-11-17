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|Kimco Realty-Investment im Blick
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimco Realty-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kimco Realty-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Kimco Realty-Papier statt. Zum Handelsende stand die Kimco Realty-Aktie an diesem Tag bei 18.80 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Kimco Realty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 531.915 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’686.17 USD, da sich der Wert einer Kimco Realty-Aktie am 16.11.2026 auf 25.73 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36.86 Prozent vermehrt.
Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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