Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Kimco Realty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 15.09.2025 wurde die Kimco Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Kimco Realty-Papier an diesem Tag bei 22.34 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hat, hat nun 447.628 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’393.91 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.94 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Kimco Realty eine Marktkapitalisierung von 15.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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