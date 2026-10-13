Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kimco Realty-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Kimco Realty-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kimco Realty-Aktie betrug an diesem Tag 21.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.751 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.03 USD, da sich der Wert einer Kimco Realty-Aktie am 12.10.2026 auf 22.32 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.03 Prozent erhöht.
Insgesamt war Kimco Realty zuletzt 14.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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