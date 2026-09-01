Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Kimco Realty eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Kimco Realty-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Kimco Realty-Aktie bei 22.03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.539 Kimco Realty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimco Realty-Aktie auf 23.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7.63 Prozent gleich.
Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!