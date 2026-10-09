S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Kimberly-Clark-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 132.87 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investierten, hätten nun 75.262 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 97.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’356.06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.44 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Kimberly-Clark eine Marktkapitalisierung von 32.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch