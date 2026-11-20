Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kimberly-Clark-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 103.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96.376 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (105.25 USD), wäre die Investition nun 10’143.60 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’143.60 USD entspricht einer Performance von +1.44 Prozent.

Kimberly-Clark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch