S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Keysight Technologies-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 125.76 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Keysight Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.952 Keysight Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 2’426.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 305.11 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 142.61 Prozent erhöht.

Keysight Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch