Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Keysight Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 21.10.2016 wurde das Keysight Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.49 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 307.787 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (334.16 USD), wäre das Investment nun 102’850.11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 928.50 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Keysight Technologies bezifferte sich zuletzt auf 57.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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