S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 170.04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.588 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (336.10 USD), wäre die Investition nun 197.66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +97.66 Prozent.

Der Börsenwert von Keysight Technologies belief sich jüngst auf 57.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch