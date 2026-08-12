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Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035

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Lukrative Keysight Technologies-Anlage? 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Keysight Technologies
285.60 CHF 3.62%
Kaufen Verkaufen

Am 12.08.2023 wurde die Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Keysight Technologies-Aktie bei 156.54 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Keysight Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.388 Keysight Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 2’195.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 343.70 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 119.56 Prozent vermehrt.

Keysight Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57.40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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