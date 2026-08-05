S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Keysight Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Keysight Technologies-Aktie bei 161.32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.620 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Keysight Technologies-Aktie auf 341.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211.53 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 211.53 USD, was einer positiven Performance von 111.53 Prozent entspricht.

Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch