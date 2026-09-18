S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der KeyCorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 8.795 KeyCorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der KeyCorp-Aktie auf 20.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184.26 USD wert. Mit einer Performance von +84.26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von KeyCorp belief sich jüngst auf 22.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch