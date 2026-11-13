S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KeyCorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das KeyCorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren KeyCorp-Anteile an diesem Tag 10.85 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die KeyCorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 921.659 KeyCorp-Aktien. Die gehaltenen KeyCorp-Anteile wären am 12.11.2026 19’658.99 USD wert, da der Schlussstand 21.33 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96.59 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von KeyCorp belief sich zuletzt auf 22.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch