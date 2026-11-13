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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KeyCorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das KeyCorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren KeyCorp-Anteile an diesem Tag 10.85 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die KeyCorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 921.659 KeyCorp-Aktien. Die gehaltenen KeyCorp-Anteile wären am 12.11.2026 19’658.99 USD wert, da der Schlussstand 21.33 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96.59 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von KeyCorp belief sich zuletzt auf 22.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.