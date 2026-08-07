S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Johnson Controls International-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 138.754 Johnson Controls International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Controls International-Papiers auf 154.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’444.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +114.44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 93.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch