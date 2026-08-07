Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
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07.08.2026 10:02:29
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Controls International-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Johnson Controls International-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 138.754 Johnson Controls International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Controls International-Papiers auf 154.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’444.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +114.44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 93.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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