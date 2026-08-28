S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Johnson Controls International-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58.63 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 170.561 Johnson Controls International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’255.50 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Papiers am 27.08.2026 auf 142.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142.56 Prozent vermehrt.

Johnson Controls International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 87.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch