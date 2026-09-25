Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
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25.09.2026 10:02:17
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien verdienen können.
Am 25.09.2023 wurden Johnson Controls International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55.09 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.815 Johnson Controls International-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 145.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163.86 Prozent angewachsen.
Johnson Controls International war somit zuletzt am Markt 88.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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