S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Johnson Controls International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Johnson Controls International-Aktie letztlich bei 40.88 USD. Bei einem Johnson Controls International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.446 Johnson Controls International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 321.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131.46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 221.58 Prozent angezogen.

Johnson Controls International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 85.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch