Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
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|Rentable Johnson Controls International-Investition?
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16.10.2026 10:02:18
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Johnson Controls International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109.37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.914 Johnson Controls International-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 147.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 134.98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 34.98 Prozent.
Insgesamt war Johnson Controls International zuletzt 92.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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