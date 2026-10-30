S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 5 Jahren eingefahren

Johnson Controls International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 73.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 136.295 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 158.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’571.49 USD wert. Mit einer Performance von +115.71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Johnson Controls International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 95.95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch