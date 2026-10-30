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|Lukrative Johnson Controls International-Investition?
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30.10.2026 10:02:13
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Johnson Controls International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Johnson Controls International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 73.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 136.295 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 158.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’571.49 USD wert. Mit einer Performance von +115.71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Johnson Controls International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 95.95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Johnson Controls International PLC
Analysen zu Johnson Controls International PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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