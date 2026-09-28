S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Jack Henry Associates von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Jack Henry Associates-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 151.67 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Jack Henry Associates-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65.933 Jack Henry Associates-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’744.18 USD, da sich der Wert eines Jack Henry Associates-Anteils am 25.09.2026 auf 147.79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2.56 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Jack Henry Associates bezifferte sich zuletzt auf 10.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch