Jack Henry & Associates Aktie 938511 / US4262811015
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jack Henry Associates-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Jack Henry Associates gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 172.24 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.806 Jack Henry Associates-Aktien. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Anteile wären am 07.08.2026 905.42 USD wert, da der Schlussstand 155.95 USD betrug. Die Abnahme von 1’000 USD zu 905.42 USD entspricht einer negativen Performance von 9.46 Prozent.
Zuletzt verbuchte Jack Henry Associates einen Börsenwert von 11.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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