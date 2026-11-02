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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Jack Henry Associates-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Jack Henry Associates-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 159.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Jack Henry Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.277 Jack Henry Associates-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Jack Henry Associates-Aktie auf 161.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’012.81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.28 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Jack Henry Associates belief sich zuletzt auf 11.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Analysen zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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