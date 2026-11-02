S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Jack Henry Associates-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 159.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Jack Henry Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.277 Jack Henry Associates-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Jack Henry Associates-Aktie auf 161.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’012.81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.28 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Jack Henry Associates belief sich zuletzt auf 11.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch