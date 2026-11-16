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|Lukrativer Jack Henry Associates-Einstieg?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jack Henry Associates von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Jack Henry Associates gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Jack Henry Associates-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 164.02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.610 Jack Henry Associates-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 108.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 177.67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8.32 Prozent.
Am Markt war Jack Henry Associates jüngst 12.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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