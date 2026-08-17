S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Jack Henry Associates-Papier an diesem Tag 85.94 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116.360 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (153.31 USD), wäre das Investment nun 17’839.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Jack Henry Associates belief sich jüngst auf 10.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch