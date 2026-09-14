Jack Henry & Associates Aktie 938511 / US4262811015
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|Rentable Jack Henry Associates-Investition?
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Jack Henry Associates-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Jack Henry Associates-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 85.24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.173 Jack Henry Associates-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 189.02 USD, da sich der Wert eines Jack Henry Associates-Anteils am 11.09.2026 auf 161.12 USD belief. Damit wäre die Investition 89.02 Prozent mehr wert.
Der Jack Henry Associates-Wert an der Börse wurde auf 11.27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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