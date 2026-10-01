S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: Wäre eine Anlage in J M Smucker von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

J M Smucker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren J M Smucker-Anteile an diesem Tag 119.69 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.835 J M Smucker-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.35 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 30.09.2026 auf 118.91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.65 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für J M Smucker eine Börsenbewertung in Höhe von 12.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch