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J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058

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Profitabler J M Smucker-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: Wäre eine Anlage in J M Smucker von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

J. M. Smucker
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J M Smucker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren J M Smucker-Anteile an diesem Tag 119.69 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.835 J M Smucker-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.35 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 30.09.2026 auf 118.91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.65 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für J M Smucker eine Börsenbewertung in Höhe von 12.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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