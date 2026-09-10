J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in J M Smucker von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in J M Smucker-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das J M Smucker-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des J M Smucker-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 135.93 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hat, hat nun 0.736 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (123.31 USD), wäre das Investment nun 90.72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.28 Prozent verkleinert.
Insgesamt war J M Smucker zuletzt 13.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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