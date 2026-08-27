S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem J M Smucker-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 142.10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.037 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 921.18 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 26.08.2026 auf 130.90 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 7.88 Prozent.

Insgesamt war J M Smucker zuletzt 13.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch