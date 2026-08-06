S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 5 Jahren verloren

Am 06.08.2021 wurde die J M Smucker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das J M Smucker-Papier an diesem Tag 127.90 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.819 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J M Smucker-Aktie auf 119.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 932.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.79 Prozent.

Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 12.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch