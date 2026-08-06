J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in J M Smucker-Aktien verlieren können.
Am 06.08.2021 wurde die J M Smucker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das J M Smucker-Papier an diesem Tag 127.90 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.819 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J M Smucker-Aktie auf 119.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 932.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.79 Prozent.
Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 12.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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